De Lidl aan de Weg naar As in Genk sluit definitief op 26 augustus. — © Chris Nelis

Genk

Op zaterdag 26 augustus om 17 uur gaan de deuren van de supermarkt Lidl aan de Weg naar As in Genk definitief dicht. De opening van een groter filiaal is gepland in de Stalenstraat. Van een sluitingsgolf is geen sprake.