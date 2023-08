Spannende wielerwedstrijd in de tweede Bergse Pijl in Looi

Voor de tweede Bergse Pijl in Tessenderlo kwamen 51 deelnemers aan de start. Het werd een spannende wielerwedstrijd die Lummenaar John De Schutter uiteindelijk op zijn naam mocht schrijven. Ook gewezen profvoetballer Jelle Van Damme reed mee.

Na het startschot vormde zich al snel een peloton, vastberaden om de controle over de wedstrijd te behouden. Met een explosieve versnelling brak een ploegje van vijf à zeven renners los van het peloton. Naarmate de finish naderde, begonnen de renners in de kopgroep hun strategieën uit te werken voor de laatste sprint. De spanning was voelbaar terwijl ze zich positioneerden, elk op zoek naar een tactisch voordeel dat hen de felbegeerde overwinning kon opleveren.

De kopgroep van drie tot zeven renners die zich losmaakte van het peloton, hun strategische positiewissels en uiteindelijke sprint om de overwinning, zorgden voor een onvergetelijk spektakel dat de passie en vastberadenheid van wielrennen benadrukte. Lummenaar John De Schutter haalde goud, gevolgd door Timothy Stevens uit Borgloon en Michael Sims. Ook gewezen profvoetballer Jelle Van Damme nam deel. Hij werd tiende.