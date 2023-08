Houthalen-Helchteren

Vijf tig jaar geleden, op 10 augustus 1973, stapten Irène Cuypers (74) en Jos Cuppens (73) in het huwelijksbootje. Jos werkte bij Interelectra, Irène stond in voor het huishouden. Nu brengen ze samen de tijd door in Helchteren, waar ze steeds klaarstaan om hun kinderen en kleinkinderen te helpen. Hun gouden huwelijksjubileum vierden ze in aanwezigheid van hun broers, zussen, kinderen en kleinkinderen in de abdijhoeve in Houthalen.