Nieuwe gok: zitten deze hitsige jongens achter mysterieuze Pukkelpop-groep Tarkastaja?

Wie oh wie zit er nu achter de mysterieuze, compleet onbekende ‘Finse band’ Tarkastaja, die zaterdagmiddag op Pukkelpop speelt? Dat het écht een obscure Finse groep zou zijn, daar geloven we niets van.

Een nieuwe theorie kwam ons ter ore, want de hints naar Clouseau lagen er de laatste dagen wel érg dik op. Surf maar eens naar tarkastaja.be en haal ‘https’ weg uit de url… Beetje té opvallend, die foto van een piepjonge Koen Wauters.

‘Tarkastaja’ is niet enkel Fins voor ‘inspecteur’ (inspecteur Clouseau, heb je ‘m…?), zo blijkt. Splits je de bandnaam in ‘tarkast’ en ‘aja’, dan betekent het ‘rijd voorzichtig’. En zo belanden we bij de über-Limburgse uitspraak ‘voorzichtig oppe boan eh’ van Callboy Matteo Simoni.

Zou het kunnen dat niet Clouseau, maar een paar hitsige Callboys de boel zaterdag komen opfokken? De titel van het enige nummer dat online te vinden is, heet bovendien ‘Fuck ‘em all’ en doet de mannelijke escorts alle eer aan. Bingo, of worden we nu wéér op het verkeerde been gezet?