Soldaat Ara is weer aan het front nadat hij eerder in de oorlog een hand verloor. De terreinwinst van Oekraïne kost veel aan materiaal en manschappen. — © AP

Aan het zuidoostelijk front in Oekraïne is na twee weken aanmodderen weer schot in het tegenoffensief gekomen. Russische bronnen bevestigen dat Kiev er plots vrij snel terrein wint. De tijd begint ook stilaan te dringen. De komende dagen en weken worden door beide kampen “cruciaal” genoemd.