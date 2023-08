Zangeres Lily Allen beleefde een traumatische eerste keer: “De politie was het hele strand aan het uitkammen naar een spoor van mij”

De eerste keer zal voor weinigen de beste keer zijn, maar dat geldt in het bijzonder voor Lily Allen (38). Niet alleen was de Britse zangeres pas twaalf jaar toen ze haar maagdelijkheid verloor, maar de politie was ook op zoek naar haar nadat haar vader haar als vermist had opgegeven.

De Britse zangeres van hits als Fuck you, The fear en Smile was een prille tiener toen ze met haar vader (acteur en komiek Keith Allen) en broer Alfie (bekend als Theon Greyjoy uit Game of Thrones) op vakantie was in Brazilië en haar maagdelijkheid verloor. “Aan een kerel die Fernando heette, toen ik ongeveer 12 was”, vertelt ze in de podcast Life’s a beach van de Britse comedian en presentator Alan Carr. “Nee, ik maak geen grapje”, benadrukt ze nog al lachend.

Allen ontmoette Fernando en het klikte blijkbaar zo goed tussen de twee dat zij uit haar hotelkamer was geglipt om de nacht in zijn kamer door te brengen. Toen haar vader merkte dat de jonge Lily verdwenen was, alarmeerde hij de politie. “Ik was als vermist opgegeven. Blijkbaar was mijn vader naar mijn kamer gekomen, en had hij de politie gebeld toen hij besefte dat ik weg was”, zegt ze. “Toen ik de volgende ochtend wakker werd, was er overal politie in het hotel. Ze waren het strand aan het uitkammen en toonden T-shirts aan mijn familie: Had ze dit aan? Mensen dachten dat ik verdronken was. Ik had niet de moed om te zeggen: Nee hoor, ik verloor gewoon mijn maagdelijkheid.”

Haar eerste bedpartner heeft Allen daarna nooit meer gesproken. “Het was allemaal een beetje traumatisch, en ik heb erna een tijdlang geen seks meer gehad.”

Tegenwoordig is Allen getrouwd met de Amerikaanse acteur David Harbour (48), bekend als ‘chief’ Jim Hopper in de Netflix-serie Stranger Things. Ze heeft ook twee dochters uit een eerder huwelijk.