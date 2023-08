Primoz Roglic heerst in Ronde van Burgos: Sloveen etaleert Vuelta-vorm met overwinning in pittige bergetappe

Primoz Roglic heeft de derde etappe in de Ronde van Burgos op zijn naam geschreven. De Sloveen van Jumbo-Visma was na een rit over 182 kilometer en met vijf beklimmingen de snelste van een elitegroepje. Aleksandr Vlasov werd tweede, voor Adam Yates en Damien Howson. Roglic is ook meteen de nieuwe leider in Spanje. Ploegmakker en koploper Attila Valter moest lossen op de Pico Blanco, een col buiten categorie waarvan de top op 33 kilometer van de streep lag.

Daags na de machtsovername van Jumbo-Visma in de ploegentijdrit trok de Ronde van Burgos voor het eerst de bergen in. In een etappe van 183 kilometer tussen Sargentes de la Lora en Villarcayo lag veertig kilometer voor de aankomst de acht kilometer lange, steile beklimming van de Picon Blanco, buiten categorie.

Een sterke kopgroep van negen renners, met daarbij onder meer de Duitser Lennard Kämna, reed een groot deel van de etappe aan de leiding, maar hun voorsprong bleek niet te volstaan. Het hoge tempo van UAE Team Emirates op de Picon Blanco zorgde niet alleen voor het einde van de vlucht, maar ook voor bijzonder veel verbrokkeling in het peloton. De Hongaarse klassementsleider Attila Valter, een ploegmaat van Roglic, was één van de slachtoffers.

Roglic en de Brit Adam Yates toonden zich zoals verwacht de sterkste klimmers op de Picon Blanco, maar ook de verrassende Australiër Damien Howson geraakte in hun spoor over de top. Ook de Rus Aleksandr Vlasov maakte in de afdaling de aansluiting.

In de sprint van dat kwartet voor de ritzege probeerde Yates te verrassen met een vroege aanzet, maar Roglic counterde vlot, en sprintte naar zijn tiende seizoenszege, voor Vlasov, Yates en Howson.

Roglic, die in Burgos zijn Vuelta komt voorbereiden, begint vrijdag in de paarse leiderstrui aan de 157 kilometer lange vierde etappe, die aankomt bovenop een helling. De Ronde van Burgos eindigt zaterdag met de koninginnenetappe naar de top van de Lagunas de Neila.

Uitslag:

Stand: