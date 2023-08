VIDEO. Peperduur supertalent op de dool: Joao Felix en Atlético op ramkoers, video van wansmakelijk gedrag lijkt de druppel

Vier jaar geleden betaalde Atlético Madrid liefst 127 miljoen euro om Joao Felix weg te kopen bij Benfica. De Portugese aanvaller leek voorbestemd tot grootste dingen, maar kon zich nooit echt doorzetten in de Spaanse hoofdstad. Intussen is zijn relatie met de club compleet om zeep.

Felix kon nooit een onuitwisbare indruk nalaten in het spelsysteem van Diego Simeone. Vooral zijn defensieve inzet - vooral het gebrek eraan - maakte dat de Portugees meer op de bank terechtkwam dan hem lief was. Hij maakte weliswaar 134 optredens voor Atlético sinds 2019, waarin hij goed was voor 34 doelpunten en 18 assists. Niet slecht, maar onder de verwachtingen. Vorig seizoen werd Felix zelfs zes maanden uitgeleend aan Chelsea.

Omdat de Engelse club niet besliste om de aanvaller definitief over te nemen, zitten ze er nu mee bij Atlético. Dat wil van Felix af en Felix wil weg. Hij sprak zelfs al met FC Barcelona, de enige club waar hij naartoe zou willen. Enkel als een deal deze zomer niet doorgaat, zou hij een uitleenbeurt aan Al-Hilal overwegen. Felix zou ook gedreigd hebben met het verbreken van zijn contract (tot 2027) bij Atlético, waarna de club hem net niet uitgelachen zou hebben. In dat geval zou Felix namelijk zijn afkoopclausule van 350 miljoen op tafel moeten leggen.

Op de eerste speeldag in La Liga bleef Felix alvast aan de bank gekluisterd. Toen de speaker zijn naam afriep, pakte het volledige Metropolitano uit met boegeroep. Tot overmaat van ramp dook er niet veel later een video op van een minuut stilte voor een overleden Atlético-fan voor de partij tegen Granada. Terwijl iedereen van de Rojiblanco’s en spelers van de tegenstand hun respect betuigen, zit Felix doodleuk op zijn smartphone te tokkelen...

De beelden: