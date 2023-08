Buitenlandse Zaken kreeg nog geen vragen tot bijstand van Belgen op Tenerife

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft weet van een veertigtal Belgen dat in de directe omgeving van de brandhaarden op Tenerife verblijft. “Tot op heden kregen wij nog geen vragen om bijstand”, vertelt woordvoerder Wouter Poels donderdag.

De brand woedt in droog bosgebied bij de grote vulkaan El Teide op het Spaanse eiland. De natuurbrand heeft tot dusver een gebied verwoest van 2.600 hectare. De regionale leider Fernando Clavijo sprak over de “meest complexe brand op de Canarische Eilanden in vier decennia”.

De FOD Buitenlandse Zaken heeft weet van een veertigtal Belgen dat in de buurt van het getroffen gebied verblijft, maar kreeg tot dusver geen vragen om bijstand. Volgens woordvoerder Wouter Poels ontving de overheidsdienst wel wat vragen om informatie, vooral van Belgen die zich verder van de brandhaarden bevonden.

“We volgen de situatie op de voet en raden iedereen ter plaatse aan om het reisadvies voor het gebied na te lezen op de website van Buitenlands Zaken”, aldus Poels, die Belgen ook oproept om het advies van de lokale autoriteiten op te volgen en strikt na te leven.

Tot slot vraagt Buitenlandse Zaken Belgen ook om hun reis naar het buitenland te registreren via het platform Travellers Online. Zo kan de FOD hen indien nodig makkelijker informeren en ondersteunen.

De autoriteiten op Tenerife zijn bezig met het evacueren van duizenden mensen vanwege de grote natuurbrand op het toeristische eiland. De hulpdiensten hebben tot dusver al zo’n 3.800 mensen in veiligheid gebracht.