Een 12-jarig fietsertje uit Kinrooi is woensdag rond 18 uur gewond geraakt bij een ongeval op Ven in Maaseik. Het meisje fietste richting Ophoven en werd langs achteren aangereden door een bromfiets. Het meisje belandde in het veld langs de weg. Ze werd met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.