‘Clown Herbie’ stop na drie jaar met café Karrewiel in Kozen

Middenin de corona-epidemie werd Herman Berden uit Wellen in de zomer van 2020 de nieuwe uitbater van café ‘t Karrewiel in Kozen. “Je moet misschien wel een clown zijn om nu een café over te nemen, en dat ben ik eigenlijk ook”, zo sprak Herman toen. Hij trad toen al vaak op als clown Herbie en werkte ook als traiteur, en dat doet hij nog steeds. “Ik heb dit café ongelofelijk graag opengehouden en ik heb fantastische klanten. Ik ga hen zeker missen, en ik hoor ook van heel wat stamgasten dat ze het heel jammer vinden dat ik stop. Maar ik heb de voorbije jaren ook wat gezondheidsproblemen gehad. De combinatie clown, cafébaas en ook nog traiteur kan ik zo niet langer volhouden. Mensen onderschatten soms hoe zwaar de job van cafébaas wel is” vertelt Herman. Omwille van die drukke nevenactiviteiten was het café daarom ook al even dicht in de weekends. “Op vrijdag 18 augustus organiseren we voor een laatste keer een karaoke-avond. Zo hebben we hier vele leuke avonden gekend, dus dat wordt een mooie afsluiter. En ook aan de Oktoberfesten hier houd ik heel goede herinneringen over trouwens. Op dinsdag 22 augustus is het café dan de allerlaatste keer open” aldus nog Herman. Wat er daarna met het café gaat gebeuren, ligt nog niet vast. “Ik snap dat Herman alles moeilijk kan combineren en zijn aflopende contract daarom niet verlengt”, zo reageert eigenares Marina Diels. “Wat we met het café gaan doen, opnieuw verhuren of verkopen, weten we nog niet. Voor mij en mijn dochter is het een zware periode nu. Nog maar enkele maanden geleden is mijn man Danny Briers, oprichter van ‘t Karrewiel in 1983, overleden. Dit jaar zou de zaak 40 jaar bestaan en we hopen toch die verjaardag te kunnen vieren. Dus geïnteresseerden mogen mij altijd contacteren”, zo besluit Marina. len