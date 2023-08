Jonge Belgische schaatsers sluiten zich aan bij ontwikkelingsprogramma Novus

Het gaat om Laurens Bergé, Robbe Beelen, Daan van der Elst en Fran Vanhoutte, die zich onder leiding van de Australische hoofdcoach Daniel Greig verder gaan bekwamen in het schaatsen op de 400-meterbaan. De Nederlandse voormalige wereld- en olympische kampioen Michel Mulder maakt deel uit van de trainersstaf, die de schaatsers ook op afstand begeleidt.

Het ontwikkelingsprogramma is een initiatief van de schaatsbonden van België en Groot-Brittannië. Een eigen opleiding valt voor beide landen niet langer te financieren.

Annelies Dom, sporttechnisch directeur van de schaatsfederatie, stelt dat het afgelopen seizoen goed is samengewerkt met Team Novus. “Het was een betrouwbare partner die belangrijk is geweest in de doorontwikkeling van onze schaatsers Sandrine Tas en Mathias Vosté.” Dat heeft ertoe geleid dat Novus het vertrouwen krijgt om de junioren te begeleiden.