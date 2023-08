“Alles is volzet”, klinkt het bij de acht hotels die we contacteerden. — © RR

Hasselt

Pukkelpop is uitverkocht, dus doen ook de Hasseltse hotels gouden zaken. “Alles is volzet”, klinkt het bij de acht hotels die we contacteerden. “Of Billie Eilish bij ons komt slapen? Die zal waarschijnlijk in Brussel overnachten, zoals het merendeel van de artiesten.”