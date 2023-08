De favoriete adresjes van topchefs Caroline Baerten en Nicolas Decloedt: “Waar elders in de wereld kun je op het dak van een stadhuis een terrasje doen?”

Terras “Vanop Rooftop Brucity in hartje Brussel heb je een prachtig zicht over het oude stadsdeel. Waar anders in de wereld kun je op het dak van een stadhuis een terrasje doen?”

Rooftopbar op het stadskantoor Brucity, Hallenstraat 4 in Brusse,l www.58.brussels

Kust “La Grand Marée in Zuidkote is een fijne farm-to-table bistro die werkt met dezelfde bioboer als humus x hortense van Dries Delanote. De gerechten zijn samengesteld op het ritme van de seizoenen. Een mooie kaart met natuurlijke wijnen én een prachtig zicht op de Noordzee.”

La Grande Marée, 147 Rue de Valenciennes, Zuydcoote, Frankrijk, www.lagrandemaree.com

Goedkoop “Goedkoop bestaat niet, er is altijd wel iemand die de prijs betaalt zodat de gasten goedkoop kunnen eten. Maar voor de beste prijs-kwaliteit gaan we naar restaurant Merry in Luik, een neogastronomisch restaurant met een liefde voor duurzame ingrediënten van de Waalse terroir.”

Restaurant Merry, Rues des Carmes 15 in Luik, www.merry-restaurant.be

Restaurant Ioda. — © Ioda

Specialleke “Rôtisserie végétale Ioda is een origineel restaurantconcept in een hippe buurt in Brussel waar de chef creatieve groentenbereidingen op de grill maakt.”

Restaurant Ioda, Overwinningsstraat 23 in Brussel, www.ioda.be

Buitenland “Coda Dessert Dining in Berlijn is een gastronomisch restaurant waar het team bestaat uit patissiers en desserts met een creatieve twist de hoofdrol spelen. Heel tof.”