Hasselt

52 jaar lang had Alfonsina van Schaïk haar zaak In de Parel aan de Kuringersteenweg in Hasselt. Haar frieten met mosselen waren legendarisch. Toen culinair journalist Willem Assaert toevallig zijn voeten onder tafel stak, wist hij niet wat hem overkwam. Gevolg: de Hasseltse frituur werd in Knack de hemel in geprezen. Beroemdheden en toeristen kwamen vanuit het hele land naar de Hasseltse frituur.