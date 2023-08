Natuurhulpcentrum chipt en vaccineert nestje stinkdieren, maar dat is geen pretje

Sinds enige tijd verblijft er een moeder stinkdier met zes jongen in het Natuurhulpcentrum. De dieren werden in beslag genomen bij een dierensjacheraar. Maar nu hebben we een nieuwe thuis gevonden voor deze dieren in een dierentuin in Duitsland. Maar voordat de dieren naar daar kunnen, moeten ze gechipt én gevaccineerd worden. Normaal gezien een koud kunstje voor onze dierenartsen, maar met stinkdieren vergt dat toch een iets andere aanpak. De jonge dieren zijn allemaal geboren mét stinkklier en dat hebben onze medewerkers en dierenarts geweten. Elk diertje dat gevaccineerd werd, bedankte ons met een stevige stinkdiergeur. En stinkdieren kunnen stinken… Je wordt er niet goed van. Ondanks het dragen van beschermende pakken bleef de geur onze medewerkers nog een tijdlang achtervolgen. Ook het gebouw en de gang stonken nog dagen lang. Maar de dieren kunnen nu op reis naar Duitsland.

© Natuurhulpcentrum