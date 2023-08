Zweden verhoogt terreurniveau

Zweden verhoogt het terreurniveau van niveau 3 naar 4. Dat is het op een na hoogste niveau. Dat heeft het hoofd van de Zweedse veiligheidsdienst Säpo Charlotte von Essen meegedeeld op een persconferentie.

Von Essen verklaarde dat de verhoging niet ingegeven is door een bepaald element, maar dat het vooral moet dienen als “signaalfunctie”. Ze verwees onder meer naar campagnes uit islamitisch-extremistische hoek tegen het land, maar ook naar de Russische inval in Oekraïne.

Zweden heeft de afgelopen tijd af te rekenen met verschillende koranverbrandingen, wat tot hevige protesten in moslimlanden heeft geleid. Zo werd de Zweedse ambassade in Irak in brand gestoken. Terreurbeweging Al-Qaida riep afgelopen weekend ook op tot aanslagen tegen het land.

Het is voor het eerst sinds 2016 dat het terreurniveau op niveau 4 werd gebracht.

Het verhoogde terreurniveau zou volgens de Säpo wel eens lang kunnen aanhouden.