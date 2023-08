Goudprijs zakt naar laagste niveau in bijna half jaar

De waarde van goud blijft verder dalen en heeft donderdag het laagste niveau in bijna een half jaar bereikt. De prijs voor een ounce goud (31,1 gram) zakte in Londen naar 1.889,70 dollar. Het was van maart geleden dat goud nog zo goedkoop was. Tegen de middag was de prijs weer wat gestegen tot 1.895 dollar.