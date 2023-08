Oorzaak bekend van gevallen bouwkraan: “Zak zand van 1.500 kilo woog meer door hevige regenval”

De grote bouwkraan die woensdag op een woning in Bellegem viel, was overbelast. Oorzaak was de vele regen van de afgelopen weken.

Bij werken in de wijk Troopeird in Bellegem viel woensdag een kraan op een woning. Arbeiders wilden een zak zand van 1.500 kilogram naar achter brengen, over de woning heen. Door de regen woog dit zand echter meer dan gedacht. “Komt daarbij dat de belastingbegrenzer niet was ingesteld”, aldus Tom Janssens van het parket van Kortrijk.

“Dat betekent dat het nulpunt niet werd bepaald. Nu volgt verder onderzoek om te zien wie daar de verantwoordelijkheid voor draagt.” De kraan dateert van 2018 en is dus vrij recent.

Op het moment van de ramp waren twee volwassenen, hun 15-jarige zoon en een 16-jarige nicht aanwezig in de woning. De kraan viel op de kamer waar de beide tieners lagen te slapen. Ze hebben veel geluk gehad. Vader Philippe Lawaisse zat met zijn vrouw aan het ontbijt en bood onmiddellijk hulp.