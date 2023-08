Aron Dønnum over zijn middenvinger naar ex-ploegmaat Philip Zinckernagel: “Het was een grapje, maar wel met een betekenis”

De transfer van Zinckernagel naar Club Brugge zette twee weken geleden kwaad bloed bij Standard. Niet alleen bij de supporters, maar ook bij de spelers. Zowel Aron Dönnum als Noah Ohio maakte met behulp van een paar niet mis te verstane emoji’s duidelijk wat ze vonden van de keuze van hun ex-ploegmaat. Zo postte Dönnum een middenvinger onder het eerste filmpje van Zinckernagel als speler van Club Brugge. Ohio koos voor vier braak-emoji’s. Opmerkelijk, aangezien de twee spelers vorig seizoen een uitstekende band hadden met hun Deense ploegmaat.

Op de wekelijkse personferentie in de aanloop naar de wedstrijd tegen Cercle Brugge gaf Dønnum vanmiddag wat meer uitleg bij zijn reactie. “Het was een grapje. Min of meer toch, want er zat wel een betekenis achter”, aldus de nieuwe Noorse aanvoerder van de Rouches. “Ik vond dat hij hier had moeten blijven. Maar hij zal zijn redenen wel hebben en die respecteer ik.”

Even goede vrienden dus, ondanks de felle reactie op Instagram. “Die middenvinger was gericht op zijn beslissing. Niet op hem persoonlijk”, aldus Dønnum nog. “We zijn nog altijd goede vrienden. Ik wens hem het allerbeste toe en hoop dat hij slaagt in Brugge.”