Vernieuwde (en gratis) fietsenstalling voor 10.000 fietsen op Pukkelpop: “Logische keuze”

“Met de fiets naar Pukkelpop is de logische keuze”, zegt gedeputeerde Bert Lambrechts. Daarom is er een bewaakte fietsenstalling voor 10.000 fietsen tegenover de kerk in Kiewit voor alle festivalgangers.

“Zo brengen we de fiets als vlot en duurzaam vervoersalternatief extra in beeld en zorgen we ervoor dat de fietsende muziekliefhebber met een gerust hart kan genieten van het festival”, zegt gedeputeerde Bert Lambrechts (N-VA).

De nieuwe fietsenstalling bevindt zich pal tegenover de kerk in Kiewit. “Deze buurt is voor Pukkelpop en de Stad Hasselt erg belangrijk”, zegt Hasselts burgemeester Steven Vandeput (N-VA) die tegen volgend jaar ook een fietsenstalling wil voorzien aan de Hasseltse zijde van het Pukkelpopterrein. “Om de overlast te beperken en fout geparkeerde fietsen in voortuinen of tegen tuinafscheidingen te vermijden, zijn goed uitgeruste en bereikbare fietsenstallingen noodzakelijk.”

De vernieuwde fietsenstalling beslaat 11.000 vierkante meter. “Het is ontworpen met het oog op efficiëntie en gebruiksgemak voor onze festivalgangers die zo aangemoedigd worden om milieuvriendelijk te reizen en de CO²-uitstoot te verminderen”, zegt Pukkelpop-woordvoerder Frederik Luyten. “Meer dan 10.000 fietsers kunnen hier dagelijks terecht om hun fiets te parkeren, en dat helemaal gratis.”