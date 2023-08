Average Rob rekent urenlang pilsjes af in Colruyt Zonhoven: “Een uitstekende collega”

Average Rob himself staat vandaag achter de kassa van de Colruyt in Zonhoven om er zijn biermerk Tout Bien te verkopen. Jobstudent Lotte is onder de indruk van haar nieuwe collega: “Medewerkers krijgen doorgaans een kassa-opleiding van twee uur, maar Rob is er zomaar ingesmeten.”

Tientallen twintigers en tieners – sommigen nog veel te jong voor pils – wachtten hun idool vandaag in spanning op aan de Colruyt in Zonhoven, op een boogscheut van de Pukkelpopweide. “Wij zijn hier niet voor het bier”, giechelt Fran die nog lang geen zestien jaar is. “We willen een handtekening en een foto van Average Rob, omdat we grote fan zijn van zijn video’s en muziek. Al neemt mama wel een sixpack mee voor papa.”

© Karel Hemerijckx

Eerste echte feestje

Het grootste deel van de jongeren – ouder dan zestien – schuift wel degelijk aan om een voorraad Tout Bien-pilsjes te laten afrekenen door hun idool. Van het biermerk dat twee jaar geleden voor het eerst op de markt werd gebracht, vlogen op de dag van lancering 50.000 blikjes over de toonbank. “Ik heb het al eens geproefd”, zegt Zonhovenaar Stef (21), die heel dicht bij de Pukkelpopwiede woont. “Tout Bien is een beetje duurder dan Cara Pils, maar effectief ook lekkerder. Dat extraatje hebben we er graag voor over. Vanavond duik ik trouwens ook de Boiler in om Rob bezig te zien met Omdat Het kan Soundsystem. Het eerste echte feestje van het festival!”

© Karel Hemerijckx

Geen snelle stunt

Jobstudent Lotte knikt haar nieuwbakken collega goedkeurend toe. “Verse medewerkers krijgen meestal eerst een kassa-opleiding van een uur of twee om vertrouwd te worden met barcodes en dergelijke, maar Rob is er zomaar ingesmeten en het gaat hem best goed af. De eerste dag van Pukkelpop is altijd een spannende dag voor de medewerkers van de supermarkt omdat we extra volk verwachten. Maar de aanwezigheid van Average Rob maakt het allemaal nog extra bijzonder. Het gaat hier trouwens niet zomaar om een snelle stunt: de contentcreator staat ons bij van 11 tot ongeveer 16 uur.”

© Karel Hemerijckx

Droompubliek

Average Rob – alias Robert Van Impe – is niet aan zijn proefstuk toe, en werkte al eerder in de supermarkt. “Als rekkenvuller weliswaar”, lacht hij terwijl hij zich op de scanner van de kassa concentreert. “Onze pilsjes gaan vlot over de toonbank en we delen buiten trouwens ook leuke merchandise uit. Exclusieve petjes, t-shirts en shotgun tools. Met dat laatste gadget – overgewaaid uit de States – maak je een klein gaatje aan de zijkant van je bier waarna je het blikje aan je mond zet om het in één teug te atten. Ideaal voor wie het feestje stevig wil inzetten. Vannacht zetten we Boiler Room op stelten met Omdat Het Kan Soundsystem. Pukkelpop is voor ons een festival met een droompubliek: heel veel jonge mensen.”