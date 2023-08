Kinrooienaar (28) opgepakt voor handel in drugs

Rond 21 uur donderdagavond vielen politiemensen van de zone Carma binnen in een rijtjeshuis in de Kerkstraat in Kessenich. Tijdens de doorzoeking van het huis vonden ze cannabis, cocaïne, verpakkingsmateriaal, cash en een wapen. Dit doet vermoeden dat de bewoner in drugs handelt. De 28-jarige man werd gearresteerd en verhoord.

Het onderzoek naar handel in drugs wordt gevoerd door de politiezone Carma.

(maw)