Topdokter Guy T’Sjoen probeert het vakantiegevoel zo lang mogelijk te rekken, ook in zijn koelkast. Al besefte hij, eens de vijftig gepasseerd, dat hij toch beter wat dingen uit zijn koelkast kon bannen. In zijn boek Fit op 50 neemt hij leeftijdsgenoten mee in een verhaal van voldoende beweging en gezonde recepten. “Zomerse recepten, zelfs in de winter”, zegt Guy T’Sjoen.