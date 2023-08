Lanklaar zit sinds donderdagmiddag zonder stroom

In Lanklaar zitten inwoners sinds donderdagmiddag zonder elektriciteit. Bij werken aan de verkeerslichten Rijksweg-Dorpsstraat is de hoofdkabel geraakt. Op dat kruispunt wordt de verlichting verplaatst. Het is nog onduidelijk wanneer de schade is hersteld en wanneer de inwoners weer stroom hebben.

Aan het kruispunt van de Dorpsstraat en de Rijksweg in Lanklaar heeft een medewerker van Fluvius een hoofdkabel overgetrokken. Daardoor zit een groot deel van Lanklaar, Stokkem en Dilsen zonder stroom. Supermarkten, kappers, winkeliers en het postkantoor zitten in de problemen. Ook het telefoonverkeer gaat sporadisch of met storingen. Ook het RTT kantoor in de Dorpsstraat ligt in de zone. (mmd )