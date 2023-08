Norbertijn Luc Michiels al 25 jaar pastoor in Kortenbos

Sint-Truiden

Sinds 1636 wordt de pastorale zorg in het bedevaartsoord in de parochie Kortenbos verzorgd door de Norbertijnen van Averbode. De parochie is verspreid over het grondgebied van Alken (Rozenkranswijk), Kozen (Nieuwerkerken), Zepperen en Melveren (deelgemeente en wijk van Sint­ Truiden).

“In Kortenbos is het blijkbaar goed vertoeven, want in 1998 arriveerde de Kempenaar en Norbertijn Luc Michiels in Haspengouw en werd hij toegewezen als pastoor van de parochie Kortenbos”, vertelt Monique Vanelderen. Intussen zijn we 25 jaar verder en verblijft pastoor Michiels er nog steeds. Sinds de oprichting van de parochie 181 jaar geleden is hij nog maar de twaalfde zittende pastoor.

“Het gemiddelde verblijf van de pastoors was 15 jaar”, zegt Monique. “Maar in deze tijden van verandering, waaraan ook de parochies niet aan ontsnappen, staat pastoor Michiels nu al 25 jaar een vaste waarde en dorpsherder van Kortenbos. We kijken ernaar uit dat hij het record van 27 jaar van pastoor Grouwels (1894-1921) mag verbreken.” (jcr)