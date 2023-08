Chiro Voeren is sportief aan zet

Sint-Martens-Voeren

Aan het Heem De Komberg in Sint-Martens-Voeren pakt de Chiro Voeren begin september uit met enkele leuke activiteiten. Op zaterdag 9 september organiseert de Chiro vanaf 13.00uur een sportief recreatief volleybaltornooi. Tal van ploegen en teams uit de regio zullen inschrijven om een balletje te slaan en om met de volledige familie, werk- of vriendenkring of vereniging in openlucht te genieten van sport en spel. Duimen dus dat de weergoden hen gunstig gezind zullen zijn. ’s Avonds mogen de ingeschreven aanschuiven voor een BBQ-hap en een fris pintje of fris drankje.