‘And just like that...’ spotten we personage Charlotte York in een Belgisch ensemble

Belgische mode doet het goed in Hollywood. Eerder dook al een rok van Dries Van Noten op in And just like that…, het vervolg op de succesreeks Sex and the city.En ook nu spotten we weer een Belgische creatie: Charlotte York, het personage van Kristin Davis, draagt een gebloemde outfit van het Antwerpse label Bernadette. Zij is bovendien lang niet de enige in Hollywood die overstag gaat voor het Belgische merk.

In de negende aflevering van het tweede seizoen zien we Charlotte in een fleurige roze set van Bernadette. Hoewel ze de zogenoemde Louis crepe-outfit draagt als pyjama kan je het zijden ensemble ook perfect aan overdag. Met een sandaaltje of sleehak eronder en een clutch onder de arm ben je helemaal klaar om tijdens de nazomer te genieten van een terrasje. De set is nog in enkele courante maten te koop via de site voor 695 euro.

Weetje: het merk van Bernadette en Charlotte de Geyter — moeder en dochter — valt ook in de smaak bij koningin Mathilde. Zij droeg op de nationale feestdag een groene bloemenjurk van het modehuis. Andere beroemde fans in het steeds langer wordende lijstje? Gwyneth Paltrow, Dakota Johnson, Selena Gomez en Chrissy Teigen. (Lees verder onder de foto)

Het is trouwens niet de eerste keer dat Belgische mode aan bod komt in het tweede seizoen van And just like that... In de tweede aflevering draagt Lisa Todd Wexley, het personage van Nicole Ari Parker, een rok met zebraprint ter waarde van 775 euro uit de collectie van Dies Van Noten. Het tweede seizoen van de serie mag dan lauwtjes worden onthaald, modetalent van eigen bodem krikt de vestimentaire reputatie alvast op. De Belgische looks zijn namelijk wél een schot in de roos.

© Bernadette