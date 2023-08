Italiaanse wijnhandelaars zakken af naar Nieuwerkerken voor Toscaans feestje

De derde editie van Festa Toscana in Nieuwerkerken was alweer een voltreffer. Bijna 500 mensen kwamen proeven van het Italiaans sfeertje in en rond zaal De Brug.

“Eigenlijk zou dit gebeuren om de twee jaar doorgaan, maar we hebben toch aangedrongen om het elk jaar te organiseren. Wij vinden het ook een mooi visitekaartje voor Nieuwerkerken”, zo vertelt Yvette Bambust, de voorzitter van het jumelagecomité. Dit Italiaans feestje staat immers in het teken van de verbroedering met San Casciano in Val di Pesa. Dat Toscaans stadje heeft ook een deelgemeente die Chiesanuova het of Nieuwerkerken in het Italiaans.

“We zijn heel erg blij om hier vandaag weer te zijn”, zo vertellen Massimo Becattelli en Riccardo Pontremolesi (links op de foto). Beide heren zijn actief in de wijnhandel en kwamen speciaal voor Festa Toscana weer naar het Belgische Nieuwerkerken afgezakt. “Onze burgemeester kon er helaas niet bij zijn, maar hij heeft wel een brief meegegeven. En volgend jaar verwachten we de mensen van hier bij ons in Toscane, want we horen dat ze een reis inleggen in april 2024.”

Interesse daarvoor zal er zeker zijn, want het Festa Toscana lokte zo’n 500 mensen. Die genoten van een heerlijk zuiders weertje, maar ook de chianti-wijnen, pizza, gelato en ander Italiaans lekkers vielen in de smaak. “Op naar de editie van 2024, maar eerst gaan we nu de reis naar daar organiseren”, zo besluit een tevreden Yvette Bambust. (len)