Kinderen verrijken museum Z33 met zelfgemaakte kunstwerken

Hasselt

De Hasseltse kunstinstelling Z33 is een aantal kunstwerken rijker. Tijdens een doekamp onder leiding van de dames van Bricol’art maakten jonge kunstenaars een aanvulling voor de collectie. “Het kamp bestond uit drie workshops van elk drie dagen, waar kinderen van 8 tot 12 de kans kregen om hun artistieke vaardigheden verder te ontwikkelen”, vertelt Kiki Goossen van Z33. “Bijzonder is dat ze in het museum mochten werken en dat ze zich lieten inspireren door de ‘echte’ kunstwerken rond het thema ‘water’ die momenteel in Z33 te zien zijn.”

Goa Vetrugnu (9) kwam speciaal voor het kamp vanuit Maasmechelen naar Hasselt. “Mijn papa is kunstenaar en mijn mama architect, ik heb dus wel iets met kunst”, zegt ze. “Ik heb er een erg leuke schilder- en knutselweek op zitten en ik kom volgend jaar zeker terug.” “Dat kan ik jammer genoeg niet, want ik ben al 12 en dat is de maximale leeftijd”, lacht Mia Vandereycken uit Hasselt. “Heel jammer, want ik doe elk jaar tijdens de zomervakantie en kunstkamp. Dit was het tofste van allemaal, want hier mochten we echt losgaan. Vooral het werken met papier-maché en het gooien van acrylverf op dekens vond ik top.” (raru)

© raru