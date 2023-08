Colruyt Zonhoven komt met eigen festivalroute: de weg naar bier en noedels was nog nooit zo snel gevonden

Efficiënt inkopen doen voor Pukkelpop? Dankzij de festivalroute in de Colruyt in Zonhoven laad je die portie Aïki Noodles en voorraad energiedrank in een mum van tijd in je winkelkar. “Er is zelfs koude pils”, klinkt het bij de eerste shoppers.

Om het de festival- en campinggangers gemakkelijk te maken, stippelden de medewerkers van de Colruyt in Zonhoven een festivalroute uit. “Dat idee is vorig jaar ontstaan”, zegt regionaal marketeer Sofie Meremans, die de actie mee op poten zette. “Naast een service voor de Pukkelpoppers maken we het Pukkelpopweekend op deze manier ook aangenamer voor onze vaste klanten. Alle belangrijke spullen staan buiten de gangen met winkelrekken gestockeerd, zodat festivalgangers niet nodeloos moeten zoeken. Ze moeten gewoon de oranje pijlen volgen.”

© Karel Hemerijckx

Crewmedewerkers Laura (24), Isa (16) en Mathias (24) maken het zich alvast gemakkelijk. “We moeten eigenlijk niet van de route afwijken”, vertellen ze. “We slapen zelf ook op de camping en hebben enkel wat Royco soepjes en Aïki Noodles nodig.”

Crewmedewerkers Mathias (24), Laura (24) en Isa (16). — © Karel Hemerijckx

Vriendinnen Luna (18) en Zoë (19) merken de pijlen pas op als wij hen daarop attent maken. “Oh, eigenlijk wel handig. Al kunnen wij ook snacks zoals pizza in de kar gooien, wij slapen met ons twee in de tuin van familie in de buurt van de festivalweide. Vaste klanten gaan sowieso blij zijn dat jongeren niet te veel in hun weg lopen.”

Luna (18) en Zoë (19). — © Karel Hemerijckx