Deze festivalgangers zijn klaar voor een feestje: “We hebben bier, sangria, wijn, wodka, gin en jenever”

Het Pukkelpopfeest is begonnen! De camping opende al om 10 uur. Dat is twee uur vroeger dan gepland om de drukte op de afgesloten Kempische Steenweg te counteren.

Op de tonen van Daft Punk, die uit de boxen schalden vanop de festivalweide, zwaaiden de deuren van het kampeerterrein open. De straat en de middenberm werd ingepalmd door feestvierders in plooistoelen. Bolderkarren rukten aan, ouders deden dienst als muilezels en er volgde een invasie van Pukkelpoppers met opwerptenten en vooral veel festival vibes.

© Sven Dillen

Beste plek

Tien uur is nog maar net gepasseerd en Zana Behamou trekt met haar vriendinnen een eerste blikje Cara Pils open. “We zijn om 8.45 uur vertrokken. Wees gerust we gaan het rustig aandoen en opbouwen. We hebben kratten Cara bij met ons drieën. Daarnaast nog sangria, wijn, wodka, gin en appeljenever. Waarom we al zo vroeg hier zijn? Omdat we vooraan op de camping willen liggen. Dat zijn de beste plaatsen en je moet niet ver wandelen naar de festivalweide.”

Goedkoop en lauw

Net voorbij de Kempische brug sukkelen Breeënaren Wout Swennen en Tuur Opdeweegh met hun met bier volgeladen kar. “De twee voorste wieltjes hebben het begeven.” Cara Pils is ook dit jaar weer het festivalbier. “Omdat het goedkoop is he.”

© Sven Dillen

Het belooft een warme Pukkelpop te worden, maar dorst gaat het gezelschap niet hebben. “Voor zes man hebben we vier kratten van een halve liter bij, twee kratten met gewone blikken en dan nog twee stuks met Cara Rouge.” Dat ze het niet koud kunnen houden, is geen probleem. “Maakt niet uit. Lauw bier kappen”, is het motto van de twee achttienjarigen.

De aftrap voor Pukkelpop 2023 is daarmee gegeven. Om 18 uur gaan de deuren van de festivalweide open. Een uur later begint Pukkelpop pas echt goed met de eerste artiesten in de Dance Hall, Boiler Room, Booth en Club.