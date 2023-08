Een wandeling van station naar station in Doornik, stad van superlatieven die altijd de eerste én de grootste wil zijn

Op deze tocht wandelen we een stuk langs de Schelde. De rivier is doorheen de geschiedenis van groot belang geweest voor Doornik — © WBT – Anibal Trejo

Vandaag nemen we de trein naar Doornik om daar, van het ene naar het andere station, een wandeling te maken door straten vol superlatieven. Dit is de op een na de oudste stad van het land en in oppervlakte de grootste. Dit is de enige Belgische stad die ooit onder Engels bestuur stond. En ze hebben hier ook nog het oudste belfort en de oudste hallenkerk van België, het eerste diocesaan seminarie en ‘s lands oudste museum dat nog altijd toegankelijk is voor publiek.