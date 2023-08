Geen tijd om op te warmen: deze spetterende optredens moet je zien op dag 1 van Pukkelpop

Op de eerste dag van Pukkelpop zijn vier van de negen stages geopend. De Booth, de Club, de Boiler Room en de Dance Hall.

Ode aan Sanda Dia

De Nederlandse producer/dj $hirak opent om 19 uur de Dance Hall. Rappers als Lil Kleine, Ronnie Flex en Josylvio hebben een groot deel van hun succes aan $hirak te danken. Zo is hij het grote brein achter succesnummers als Drank en Drugs, UHUH, Miljonair en Amsterdam. Als dj zal $hirak een tropische set spelen waar je veel van zijn bekende producties in zal horen.

Ook om 19 uur: Sophie Straat in de Club. Een Nederlandse protestzangeres die het tijdens haar optreden uitvoerig zal hebben over maatschappelijke en sociale misstanden. Eerder dit jaar stond ze al op Suikerrock in Tienen, waar ze nummers opdroeg aan Sanda Dia en alle slachtoffers van seksueel geweld. In Tienen haalde de Nederlandse ook zowaar Goldband op het podium, om samen hun hitje Tweede Kamer te performen. Al kwam die stunt er vooral omdat Goldband later op de avond ook geprogrammeerd stond op Suikerrock.

Spetterende lichtshow

Geen Goldband op de affiche dus, en jammer genoeg ook geen Portland. Om medische redenen kan de populaire groep even niet meer optreden. Pukkelpop had gelukkig een waardige vervanger in huis. Tsar B nam het plekje op de affiche in. Justine Bourgeus begon ooit als vervangvioliste bij School is Cool, ontpopte zich tot gerespecteerd filmcomponiste, maar maakt ondertussen al even geweldig mysterieuze popmuziek onder het pseudoniem Tsar B. Garantie op een meeslepend concert dus. De Gentse steekt om 22 uur van wal in de Club.

Tsar B aan het werk. — © Koen Bauters

Uniek momentje wordt ongetwijfeld ook het optreden van KRANKk, om 21.30 uur in de Booth. De Antwerpenaren speelden vorig jaar al in een volle Booth, maar dit jaar gaan ze nog een stevige stap verder. KRANKk werkt namelijk al een heel jaar aan een lange semi-live performance met een spetterende lichtshow. Niet te missen als je zowel je oren als je ogen de kost wil geven.

Megaoptreden

Als je toch gewoon je hele avond in de Dance Hall wil doorbrengen, kunnen we dat goed begrijpen. Met Blackwave, Black Box Revelation en The Subs staan enkele van de beste Belgische festivalbands achtereenvolgens geprogrammeerd. Vooral het twee uur en een kwartier (!) durende optreden van The Subs zal vonken geven. Pukkelpop verklapte zelf al welk talent samen met The Subs op het podium zal kruipen. Tsar B, Sylvie Kreusch, Chibi Ichigo, Gala Dragot en meer … allemaal zullen ze tussen 23.15 uur en 1.30 uur hun opwachting maken in de Dance Hall.

Klaar voor een feestje met Average Rob? — © Koen Bauters

Wie meteen een stevig feestje wil bouwen op de eerste festivalavond, kan zich best naar de vernieuwde Boiler Room wenden. Aanraders daar zijn de Genkse dj Hyalyte (om 21 uur) en Colruyt-kassier Average Rob (om 0.30 uur). Smeer de beentjes alvast maar in.