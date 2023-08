Tenerife

Door bosbranden op het Spaanse vakantie-eiland Tenerife zijn de inwoners van verschillende bergdorpjes geëvacueerd. Het onder toeristen populaire zuiden van het eiland blijft gevrijwaard, maar in het noordoostelijke Candelaria krijgen toeristen het advies om binnen te blijven vanwege de rookontwikkeling. Woon of verblijf jij in de buurt van de bosbranden op het eiland? Laat het ons dan weten.