VIDEO. Australisch bondscoach maakt pers af voor vertrek naar WK rugby! “Ik moet me dringend wassen want jullie negativisme kleeft aan mijn lichaam”

Jones is een zwaargewicht in de wereld van het rugby. De Australiër leidde onder meer jarenlang het Engelse nationale elftal en deed dat niet zonder succes. Maar in zijn thuisland Australië is het geloof niet al te groot in de WK-kansen van de Wallabies.

“Ik weet wat er fout gaat met het rugby in Australië en jullie zijn het probleem”, zei de 63-jarige Jones. “Bedankt voor de slechtste persconferentie ooit in mijn carrière. Well done, goed gedaan, dit is het ergste wat ik ooit gezien heb.”

Jones hekelde de negatieve sfeer rondom zijn team. “Ik kan niet geloven hoe negatief jullie zijn. Jullie zijn negatief over alles. We vertrekken naar een WK dat we volgens jullie niet kunnen winnen. Zeg ons dat we afschuwelijk zijn en we zullen het tegendeel bewijzen. Ik voel het negativisme. Ik moet mezelf dringend wassen want jullie negatieve instelling kleeft aan mijn lichaam. Als jullie niets positiefs te zeggen hebben, stel dan ook geen vragen.”

Het Australische team won geen enkele voorbereidingswedstrijd en zag enkele sleutelspelers in laatste instantie afhaken. Toen een journalist vroeg welke kwaliteiten Jones in zijn team zag, werd hij ruw onderbreken. “Niets, mate. Ik zie helemaal niets in mijn team. We zijn afschuwelijk. Oh, ik hou van dit negativisme, ik vind het fantastisch. Doe zo verder, doe zo verder, doe zo verder, doe zo verder.”

Waarna Jones wegwandelde en nog eens sneerde naar de verzamelde pers. “Go give yourselves uppercuts.” Vertaling is overbodig.

Het WK rugby vindt plaats van 8 september tot 28 oktober, Frankrijk is het gastland. Australië speelt zijn eerste wedstrijd op zaterdag 9 september tegen Georgië.