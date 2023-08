Een jury met zes Michelinsterren, een trektocht bij -40 en het neushaar van Gert Verhulst: dit is het najaar van Play4

Met ‘Masterchef’ mag Play4 een internationale klepper vervlaamsen, ‘De expeditie – Groenland’ is een ticket richting ontbering. Voorts is de zender dit najaar zuinig met nieuwigheden: focussen op enkele sterkhouders past beter bij het profiel.

“Play4 moet het niet hebben van treintjeskijken (zoals pakweg VRT1 met vaste afspraken zijn tv-avond opbouwt, red.), maar van kijkers die bewuste keuzes maken. Daardoor vallen kleinere programma’s ertussenuit. Daar gaan we dus niet meer in investeren”, zegt programmadirecteur Annick Bongers. Gerichter werken, dus.

Bovendien is on demand kijken – afstemmen op wat je wil wanneer je wil – het nieuwe normaal geworden, klinkt het voorts. Al helemaal bij het doorgaans jongere publiek dat het Play-merk bereikt. Dat is een extra reden om te mikken boven het maaiveld. De zender komt dit najaar dus met doelgerichte titels die moeten leven op alle platformen, een combinatie van sterkhouders – De slimste mens garandeert bijna zeker wekenlang marktleiderschap – en twee opvallende nieuwe formats: Celebrity masterchef Vlaanderen en De expeditie – Groenland.

Sterkhouder ‘De slimste mens ter wereld’ keert terug. — © Play4

Dat Play4 geen vaste poule van bekende gezichten heeft om in te schuiven in formats met BV’s, is daarbij een sterkte. Het leidt tot enkele verrassende castings, waarbij onder meer advocaat Sven Mary en politica Jinnih Beels over het poolijs mogen schuifelen en Thuis-actrice Lynn Van den Broeck en kunsthandelaar Boris Devis achter het fornuis plaatsnemen.

Acteur, presentator en duivel-doet-al Average Rob wordt daarbij duidelijk naar voren geschoven: hij zal niet alleen te zien zijn in De expeditie – Groenland, maar neemt ook deel aan De slimste mens. Ook de familie Verhulst blijft een pijler: behalve een nieuw seizoen van hun realityreeks, is er de actuashow De tafel van Gert en trekt ook Viktor naar Groenland. Content creator Sarah Puttemans, zijn vriendin, zie je terug in Celebrity masterchef Vlaanderen. “Zo willen we impactvol bereik krijgen”, aldus Bongers.

Uitkijken naar:

‘Celebrity masterchef Vlaanderen’. Het geroemde kookformat is al in meer dan zestig landen vaste prik. Bij de deelnemers steken voorts nog peper en zout als acteur Wim Willaert, comedian William Boeva en muzikant Bent Van Looy. Ook de jury, samen goed voor zes Michelinsterren, maakt indruk: Inge Waeles van Boury (***), Nick Bril van The Jane (**) en Michaël Rewers van Bistrot du Nord (*).

‘The sky is the limit all stars’. Maker Peter Boeckx volgt enkele klinkende namen uit eerdere seizoenen van de docureeks-met-een-twist. Leer opnieuw stellingbouwer Michel Van den Brande ontcijferen en zie hoe kunsthandelaar Harry Schurmans 25 verschillende schoenveters heeft, zodat hij telkens een match vindt met de kleur van zijn hemd.

Marie-Anne De Nil, Marie-Jeanne en Willy Naessens, Michel Van den Brande. — © Play4

‘De expeditie - Groenland’. Ook onder anderen tv-maker Joris Hessels en zangeres en actrice Pommelien Thijs trotseren temperaturen tot veertig graden onder het vriespunt. Die laatste – Pommelien Thijs, niet de temperatuur – zal de kijkcijfers alvast goed doen. Het doel: een bar traject van 160 kilometer afleggen, een enkeltje richting camaraderie voor het leven.

Average Rob, Joris Hessels, Jinnih Beels, Sven Mary, Lynn Van Royen, Viktor Verhulst, Pommelien Thijs en Tine Embrechts. — © Play4

‘James de musical’. James Cooke pakt harder uit dan ooit om mensen en hun carrières te fêteren en plaatst dit keer kleppers als de cast van FC De Kampioenen, Mark Coucke en Tom Waes op een piëdestal. Ook de buitenlandse interesse in het format neemt almaar toe.

James Cooke in ‘James de musical’. — © Play4

‘De Verhulstjes’. Ooit al willen zien hoe Viktor het neushaar van zijn vader Gert trimt? Goed nieuws, het nieuwe seizoen biedt net dat. Dat, en een cruise in het Hoge Noorden. Maar de mayonaise van de familie Verhulst blijft alleszins pakken. De reeks is momenteel op het Nederlandse platform Videoland zelfs de best scorende titel.

De familie Verhulst. — © Play4

‘Nonkels 2’. De geestige, gevatte fictiereeks met Jelle De Beule, Rik Verheye en Wim Willaert groeide – terecht – spoorslags uit tot een culthitje, een tweede seizoen draaien was de enigste juiste keuze. Kunstgrassen Willy for the win.

‘Nonkels’. — © Play4

Komen er ook nog aan:

Nieuwe seizoenen van Big brother, Niveau 4, Mijn slechtste beste vriendin, Extreme makeover Vlaanderen, Klopjacht, Stukken van mensen, Bake off Vlaanderen.