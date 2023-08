OVERZICHT. Heel veel dodelijke ongevallen gebeuren bij op- en afritten. Op deze plekken gaat het het vaakst mis

Meer dan de helft van de dodelijke ongevallen op onze snelwegen in 2021 en 2022 gebeurde in de buurt van op- en afritten, zo bleek eerder uit cijfers van Vias. Een verdere analyse toont nu aan dat er op de ene plek al meer ongevallen gebeuren dan op de andere. Een overzicht.

Liefst 54 procent van de 151 dodelijke ongevallen die in 2021 en 2022 op de Belgische snelwegen plaatsvonden, gebeurde in de buurt van een op- en afrit. Een mogelijke verklaring daarvoor is ons dichte wegennet, met veel op- en afritten vlak bij elkaar. “Rond die punten is het vaak erg druk en worden veel weefbewegingen (verkeer dat in beide richtingen tegelijk invoegt, red.) en manoeuvres uitgevoerd”, luidt het bij Vias.

Daarnaast voegen heel wat bestuurders vaak ook nog op het laatste moment in om toch nog de afrit te kunnen nemen. “Soms hangt dat samen met een gebrekkige signalisatie stroomopwaarts. Bestuurders worden te laat verwittigd dat ze hun afrit naderen. Dat alles in combinatie met overdreven snelheid verklaart waarom het rond de op- en afritten nog zo vaak fout loopt.”

Op onderstaande kaart vind je een overzicht van alle ongevallen die in de afgelopen vijf jaar (2018-2022) plaatsvonden op knooppunten (twee kruisende snelwegen) en op- en afritten. Er werd een onderscheid gemaakt tussen ernstige ongevallen (waarbij minstens één persoon zwaargewond raakte of om het leven kwam) en letselongevallen (alle andere ongevallen).

Als we de absolute cijfers bekijken, merken we dat er het meeste ernstige ongevallen gebeuren aan de verkeerswisselaar van Strombeek-Bever (R0-A12) en het meeste letselongevallen aan het op- en afrittencomplex in Aalst (E40-N45).

Vias benadrukt wel dat de oorzaak van de ongevallen niet noodzakelijk gerelateerd is aan de infrastructuur ter plaatse. “In de analyse is geen rekening gehouden met blootstelling: de verkeersdichtheid, het aantal passerende voertuigen op de punten, infrastructurele verschillen… Deze lijsten geven dus alleen de locaties weer waar het meeste ongevallen gebeuren en niet noodzakelijk waar het risico het grootst is. Toch blijven het punten waar je maar beter aandachtig blijft, gezien het aantal gebeurde ongevallen.”

Opvallend is wel dat er weinig punten uit Wallonië in de lijsten opduiken. “Dat heeft vooral te maken met de verkeersdichtheid, die veel lager ligt in Wallonië.”