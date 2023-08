Waalse vrouw vergiftigt 80-jarige vader “om een beetje rust te hebben”

Het verhaal speelt zich af in Flémalle in de provincie Luik. Een vrouw van rond de 50 jaar oud woont er bij haar 80-jarige vader in. Zij zorgt voor hem, doet de boodschappen, maakt zijn eten klaar,... Ze hebben enkel elkaar, maar de relatie is niet goed. De vrouw zou, volgens haar eigen verklaringen, dagelijks te maken krijgen met pesterijen en beledigingen. Ze heeft geen andere familieleden om haar hart bij te luchten en lijdt in stilte.

Tot ze er zo’n twee weken geleden genoeg van heeft. De vrouw wil wraak nemen en steelt daarom de nieuwe wagen van haar vader. Die verkoopt ze online aan de eerste de beste geïnteresseerde en ze gebruikt het geld om een weekend op hotel te gaan. De vrouw wil “plezier maken met het geld om wraak te nemen.”

Wanneer ze opnieuw naar huis keert, confronteert haar vader haar met de verdwenen auto. De vrouw biecht alles op, waarna de man de politie belt. De dochter ontkent de autodiefstal niet, maar vertelt de politie nog veel meer. Ze vertelt hoe ze jarenlang moest afzien door het gedrag van haar vader en legt uit dat ze haar leven “draaglijker” wilde maken door hem langzaamaan te vergiftigen.

Fatale dosis

Op meerdere momenten zou de vrouw krachtige psychofarmaca in de maaltijden en het drinken van haar vader verpulverd hebben. Zo viel de man na zijn eten altijd in een soort diepe slaap, waardoor de vrouw even rust had.

De man bezweek niet door de handelingen van zijn dochter, maar het parket van Luik stelde wel een forensisch patholoog aan om na te gaan of de medicatie mogelijk fataal zou kunnen geweest zijn, terwijl in het achterhoofd gehouden wordt dat de man altijd grote hoeveelheden alcohol bij zijn maaltijden dronk.

De vrouw werd voorlopig vrijgelaten, maar zal naar alle waarschijnlijkheid wel vervolgd worden. Afhankelijk van het pathologisch onderzoek zou dat kunnen gaan om het toedienen van schadelijke stoffen, maar ook om poging tot vadermoord. Haar advocaat wil voorlopig nog niets kwijt over de zaak.(sgg)