Hinder door werken aan Viaduct van Vilvoorde blijft beperkt: “Vertraagd maar geen stilstaand verkeer” op Brusselse binnenring

Tijdens de eerste fase van de werkzaamheden, van 17 augustus 2023 tot eind 2025, hebben de werkzaamheden die in verschillende fasen in totaal 8 jaar zullen duren alleen impact op het verkeer op de binnenring (richting Zaventem). Het verkeer rijdt op de binnenring bij de werf over drie versmalde rijstroken met een maximumsnelheid van 50 km/u. Vrachtwagens mogen enkel het rechtervak gebruiken.

“Momenteel is er vertraagd verkeer vanaf het complex Strombeek-Bever, zowat 4 km tot de werfzone. Er was vanmorgen vertraagd maar nooit stilstaand verkeer, met (wisselende) verliestijden die in de minuten lopen. Al bij al valt dit goed mee, maar het is nog vakantie”, luidt het.