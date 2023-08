Novak Djokovic ziet tegenstander opgeven bij rentree in enkelspel in Cincinnati

Novak Djokovic (ATP 2) heeft bij zijn langverwachte rentree in het enkelspel op Amerikaanse bodem gewonnen van Alejandro Davidovich Fokina (ATP 23). De 36-jarige Serviër was in de tweede ronde op het ATP Masters 1000-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati de beste in de eerste set (6-4), waarna de Spanjaard moest opgeven.

Davidovich Fokina werd bij 4-3 voor Djokovic voor het eerst behandeld vanwege een blessure aan zijn onderrug. In het eerste spelletje van de tweede set werd de pijn erger en gaf hij op. Djokovic, die als tweede reekshoofd vrij was in de eerste ronde, speelt in de derde ronde (achtste finales) tegen de Fransman Gaël Monfils (ATP 211).

Djokovic sprak na afloop van gemengde gevoelens. “Het is top voor me om terug te komen op de baan en een wedstrijd te winnen, maar de manier waarop het eindigde is natuurlijk minder leuk.” De 23-voudig grandslamwinnaar kwam sinds zijn verloren Wimbledon-finale tegen Carlos Alcaraz van vorige maand niet meer in actie. “Ik hoop dat ik hier in het toernooi kan groeien.”

Djokovic speelde twee jaar geleden tijdens de finale van de US Open zijn tot dusver laatste wedstrijd op Amerikaanse bodem. Daarna mocht hij het land niet in omdat hij niet is gevaccineerd tegen het coronavirus. De Serviër is nu in voorbereiding op de US Open, die op 28 augustus beginnen. Djokovic had dinsdag in Ohio al een wedstrijd in het dubbelspel verloren.