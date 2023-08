Natuurbrand op Tenerife “niet onder controle”

“De brand is niet onder controle, het scenario is eigenlijk niet erg positief.” Dat heeft de president van de Canarische Eilanden woensdagavond gezegd op een persconferentie op Tenerife.

“Ons doel is om te voorkomen dat de brand terrein wint. Het is een zeer moeilijke dag geweest”, zei president Fernando Clavijo Batlle.

Ongeveer 250 brandweerlieden en 15 helikopters en vliegtuigen zijn woensdag ingezet om de brand te bestrijden. Ruim 1.600 hectare is al in de vlammen opgegaan.

De gemeente Las Lagunetas en de wijken Arrate, Chivisaya, Media Montana en Ajafona in Arafo zijn woensdagochtend uit voorzorg geëvacueerd vanwege de dichte rook, in de namiddag volgden delen van Igueste en Araya, in Candelaria. Donderdagochtend rond 1 uur is ook een evacuatiebevel uitgevaardigd voor Las Barreras, El Rosario. De autoriteiten hebben de wegen gesloten die naar de bergen in het noordoosten van het eiland leiden.

De brand op Tenerife volgt op een hittegolf, die veel gebieden op de Canarische Eilanden droog achterliet. Vandaag zijn hittegolven als gevolg van de opwarming van de aarde door menselijke activiteiten niet meer ongewoon, zoals klimaatprojecties en rapporten van de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC) voorspelden. Hittegolven zullen frequenter en intenser worden, hun impact meer verreikend.