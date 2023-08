Britney Spears en haar man “staan alweer op scheiden” na een jaar huwelijk

De twee zouden uit elkaar zijn gegaan na een “enorme ruzie”, meldt TMZ op basis van “directe bronnen”. Tijdens die ruzie zou Asghari zijn vrouw hebben geconfronteerd met het gerucht dat zij ontrouw is geweest. “Het is slechts een kwestie van tijd voordat Sam de scheiding aanvraagt”, zegt een bron. Asghari zou inmiddels het huis hebben verlaten en nu op zichzelf wonen.

Spears leerde Asghari, een Iraans-Amerikaans acteur, fotomodel en fitnesscoach, kennen in 2016. Vorig jaar in juni stapten de twee in het huwelijksbootje. Geruchten over huwelijksproblemen gaan al langer rond. In maart werden de twee, afzonderlijk van elkaar, zonder trouwring gespot. Ook volgens TMZ is Asghari in januari ook boos een restaurant uitgelopen, omdat Spears naar andere gasten schreeuwde en wartaal uitsloeg. De acteur ontkende dat toen wel. “Sam heeft Britney altijd publiekelijk verdedigd, maar privé was hij ten einde raad”, meent TMZ.

Als het huwelijk inderdaad op een scheiding uitdraait, ziet Asghari niets van haar fortuin. Haar miljoenen zijn immers beschermd tegen het ergste scenario. Dat staat in de huwelijksvoorwaarden die de geliefden net voor hun jawoord ondertekenden.