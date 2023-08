Geen titelgevecht voor Delfine Persoon? Bokskampioene Alycia Baumgardner levert positieve dopingtest af

Baumgardner werd op 12 augustus geïnformeerd dat ze op 12 juli positief heeft getest op de anabole steroïden Mesterolon en Metenolon acetate. De test werd vorige maand afgenomen vlak voor haar kamp tegen Christina Linardatou op 15 juli in Detroit. Ze nam daarin revanche tegen de Griekse voor de enige nederlaag in haar carrière, in 2018 werd Linardatou uitgeroepen tot winnares in hun vorige onderlinge duel.

De bokskampioene ontkent dat ze de verboden middelen heeft genomen. “Niet alleen zou dat onethisch zijn, het zou ook helemaal tegenstrijdig zijn met hoe ik mijn hele carrière heb getraind.”

Delfine Persoon hoopte het voor de vijf wereldtitels op te nemen tegen Baumgardner, nadat ze in mei haar gordel bij de WBC Silver supervedergewichten behield. Ze won toen in Torhout op punten van de Zuid-Koreaanse Bo Mi Re Shin.

Malte Müller-Michaelis, voorzitter van de WBC Woman’s Championship, had in juli en op onze vraag in een mail zwart op wit gezet dat die kamp er zou komen. “In het contract van de kamp Baumgardner-Linardatou stond duidelijk dat de winnares de WBC-titel moest verdedigen tegen Delfine Persoon”, klonk het toen.

In tegenstelling tot haar manager reageerde Persoon destijds zelf gematigd enthousiast. “Ik zal er maar zeker van zijn als ik het contract heb getekend. Ik heb al te vaak met mijn kop tegen de muur gelopen. Ik ken intussen het wereldje en hoe het werkt. Sorry, maar ik ben realistischer ingesteld dan Filiep. Op zich is het dus goed nieuws, maar…”