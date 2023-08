“In elk land, in elke sporttak en in elke afdeling hoort refbashing tot het standaardrepertoire: wie wil er in 2023 nog scheidsrechter worden?”

‘I don’t want to be a referee in 2023’. Het rijmde nog ook. Deze quote van Mark Jackson, een man die als speler, coach en commentator meer dan dertig jaar NBA-ervaring telt, viel dit voorjaar te horen tijdens de Western Conference-finale tussen de Denver Nuggets en de LA Lakers. Jackson stelde niet alleen vast dat zo goed als elke scheidsrechterlijke beslissing door spelers, bank en toeschouwers gecontesteerd werd, maar ook dat een aanzienlijk deel van de calls zelfs na een handvol herhalingen en/of camerastandpunten voor interpretatie vatbaar bleef.

In elk land, in elke sport en in elke afdeling eist elke speeldag nieuwe slachtoffers in de ongelijke strijd tussen een half dozijn scheidsrechterogen en een veelvoud aan alziende camera’s. Dat voedt de mythe dat deze generatie refs – nochtans aanzienlijk beter getraind en begeleid dan hun voorgangers - vooral bestaat uit slechtziende, onbekwame en/of vooringenomen egotrippers. Fouten van scheidsrechters zijn niet nieuw, een dozijn camera’s, talloze herhalingen en technische snufjes zijn dat wel, net zoals de onophoudelijke stroom van bagger op sociale media en de journalistieke neiging om zich gretig op elk relletje te storten

© ANP | Hollandse Hoogte | Gerrit van Keulen

In elk land, in elke sporttak en in elke afdeling hoort refbashing anno 2023 tot het standaardrepertoire, maar nergens ligt het volume aan venijn hoger dan in het voetbal - de meest ontaarde aller disciplines. De obscene salarissen. De dubieuze makelaars. De hufterige fans. De opmars van Saoedi-Arabië. Het WK in Qatar. De kletskoek van een FIFA-voorzitter. De dickpicks van een Amsterdamse TD. Het rijgedrag van een Leuvense gek... Het moderne voetbal kent talloze excessen, maar de onophoudelijke belaging van de scheidsrechter hoort bij de ergste ontsporingen.

Dat elke arbitrale beslissing aangevochten wordt, is diep in de cultuur van het voetbal geslopen. Scheidsrechters opereren in een mijnenveld van valgrage spelers, brullende toeschouwers en manipulerende coaches. En laten we onszelf niet helemaal vrijpleiten. Ook de media (en hun louche achterneefje het internet) viseren wellustig de wedstrijdleiding. Geen Extra Time, maandagkrant of podcast passeert of de ref moet door de mangel. En wie niet beantwoordt aan absurde eisen van perfectie, krijgt de volle laag.

© BELGA

Niemand zal vanuit de tribune of vanop de persbankjes beweren dat hij vaardiger kan dunken dan LeBron James, sierlijker kan dribbelen dan Lionel Messi of beter kan serveren dan Novak Djokovic, maar al deze stuurlui aan wal menen wel dat ze een match kunnen leiden. En dat ze daarin bovendien een stuk beter zijn dan de sukkels die nu fluiten.

Het niveau van de scheidsrechter is niet gedaald, dat van alle andere actoren die hem omringen wél.