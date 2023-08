Open oorlog tussen Juventus en verbannen clubicoon Leonardo Bonucci: “Zijn waardigheid wordt met voeten getreden”

Juventus werd vorig seizoen derde, maar kreeg door financieel gesjoemel een puntenaftrek en eindigde de Serie A zo als zevende. Daarbovenop kwam een straf van de UEFA: één seizoen geen Europees voetbal, wat in dit geval het afpakken van een ticket voor de Conference League betekende. Het betekende ook een fikse financiële kater voor de Oude Dame, die het financieel sowieso al niet al te breed heeft.

Taak voor nieuwe sportieve baas Cristiano Guintoli: de spelerskern uitdunnen en de loonlast doen dalen, zonder al te veel in te boeten qua competitiviteit. Dat gebeurde onder anderen via de verkoop van de op overschot zijnde Denis Zakaria (aan Monaco) en een jong talent als Nicolo Rovella (aan Lazio). Staat nog op de planning: Leonardo Bonucci. De rasverdediger is z’n beste jaren al een tijdje gepasseerd - ondanks een piek op het gewonnen EK met Italië in 2021 - en wordt door de technische staf als overbodig beschouwd. Bonucci maakt dus geen deel meer uit van de A-kern. De club wil ook dolgraag af van zijn jaarsalaris van 6 miljoen.

Aan interesse geen gebrek. Onder anderen Lazio en Union Berlin zouden zich gemeld hebben voor Bonucci. De Italiaan zou zelf graag in de Serie A blijven, maar de club uit Rome zou een paar dagen bedenktijd gevraagd hebben. De verrassende Duitsers - vorig jaar vierde in de Bundesliga en dus in de Champions League dit seizoen - zouden Bonucci een jaar willen vastleggen.

Intussen voert Bonucci een open oorlog met de club waarmee hij onder anderen acht Italiaanse titels en vier bekers in de wacht sleepte. Daarbij krijgt de verdediger de steun van de spelersvakbond, namens voorzitter Umberto Calcagno.

“Deze hele situatie is paradoxaal”, aldus de Italiaan in een interview. “Bonucci is in essentie buiten de club gezet en is daarom het slachtoffer van onwettig gedrag, verboden door collectieve afspraken die gemaakt werden. Zijn waardigheid wordt met voeten getreden. Juventus moet hem meteen weer opnemen in de kern want hij leidt hier professionele schade. Door deze situatie misloopt hij mogelijk kansen, zoals het spelen voor de nationale ploeg. En dit is nog maar het topje van de ijsberg. Er zijn vergelijkbare situaties, maar Bonucci heeft sterke schouders.”

Bonucci deelde het interview van Calcagno op zijn sociale media en stuurde via zijn advocaat een e-mail naar Juventus met de uitdrukkelijke vraag om zijn ‘verbanning’ op te heffen. Hij zou graag opnieuw kunnen meetrainen met de kern in plaats van grotendeels op zichzelf.

De Oude Dame wil echter van geen wijken weten in het dossier. “Juventus wil op krachtige wijze bevestigen dat onze acties ten aanzien van al onze spelers correct zijn”, klinkt het in een statement. “Wij staan ook klaar om, indien nodig, onszelf te verdedigen op elke manier denkbaar.”

Leonardo Bonucci - een jeugdproduct van Inter - maakte in de zomer van 2010 de overstap van Bari naar Juventus. Pas zeven jaar later zocht hij andere oorden op, maar hij keerde na een jaar met de staart tussen de benen terug na een mislukt avontuur bij AC Milan.