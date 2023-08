Olympische droom doorprikt: Belgian Lions na thriller tegen Zweden uitgeschakeld voor Parijs 2024

Geen halve finale voor de Belgian Lions (FIBA 30) op het preolympisch kwalificatietoernooi in het Turkse Istanbul. Ook de derde groepswedstrijd en versus Zweden (FIBA 50) bracht na een thriller een nederlaag: 78-79. Met 0 op 3 eindigt België op de laatste plaats in poule D en is het uitgeschakeld. Geen olympisch kwalificatietoernooi begin juli 2024 en dus geen Olympische Spelen voor de Belgian Lions in Parijs.

Bij de Belgian Lions geen Manu Lecomte. De Brusselse guard sukkelt met een lichte beenblessure. Met Milan Samardzic als startende guard namen de Lions wel de beste start. Samardzic leidde met een sterke Thijs De Ridder België meteen naar een 9-5 en 16-9 bonus. De Ridder had na het eerste kwart 9 punten gescoord, waaronder een verschroeiende dunk, en met ook een bedrijvige Hans Vanwijn, Loïc Schwartz en Elias Lasisi ging het een 23-18 voorsprong na het eerste kwart. De Belgian Lions, die met minstens drie punten moesten winnen, waren op dat moment geplaatst voor de halve finale. Collectieve Foutenlast en De Ridder die na een lelijke val eventjes vervangen werd zorgden in de tweede helft voor een Zweedse remonte. Denzel Anderson, komend seizoen ploegmaat van Thijs De Ridder bij Bilbao, zorgde met Elijah Clarance en Nicholas Spires en na 29-26 voor een 29-34 Zweedse bonus. Met driepunters van Quinten Smout en Loïc Schwartz ging het 35-36 en bij 40-36 toch nog naar een 44-43 Belgische bonus halfweg.

© BELGA

In het derde kwart namen de Belgian Lions weer de beste start en ging het snel naar een 50-43-tussenstand. De ploeg van bondscoach Dario Gjergja zat meteen weer op schema voor kwalificatieschema. De Lions domineerden tevens de rebound maar Zweden nam in dat derde schuifje met gezond agressief en snel basketbal en na 53-51 bij 53-65. Ismael Bako met vrijworpen en bommen van Quinten Smout en Loïc Schwartz zorgden voor een 65-65 score na drie kwarts.

De ganse wedstrijd was een nagelbijter en ook het begin van het slotkwart bracht vooral spanning en wisselende kansen, 68-65, 71-70 en 72-74 in het voordeel van Zweden. Op 25 seconden zorgde Loïc Schwartz met een bom voor 78-76 en kwam kwalificatie weer in het vizier voor de Lions. Na een lichte fout van Milan Samardzic op een driepuntpoging lukte Elijah Clarance zijn drie vrijworpen (78-79) en lag de Zweedse winst en Belgische uitschakeling vast. Belofte van het Jaar Thijs De Ridder (20) was met 17 punten en 9 rebounds de Belgische uitblinker. Ook Loïc Schwartz (14 punten en 7 rebounds), Elias Lasisi (13 punten), Milan Samardzic en Hans Vanwijn acteerden sterk. De Belgian Lions domineerden de rebound (36-29) lukten 12 bommen maar beten dus net in het zand.