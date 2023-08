Washington legt sancties op aan drie Congolezen beschuldigd van handel in wilde dieren

De Verenigde Staten hebben drie Congolezen verantwoordelijk voor natuurbescherming in hun land een inreisverbod opgelegd. De drie mogen de VS niet meer in omdat ze misbruik hebben gemaakt van hun positie door wilde dieren uit de Democratische Republiek Congo (DRC) te smokkelen, voornamelijk naar China, melden de Amerikaanse autoriteiten woensdag.

Het verbod betreft de voormalige directeur-generaal van het Congolese Instituut voor Natuurbehoud (ICCN), Cosma Wilungula Balongelwa, de huidige directeur van het instituut, Léonard Muamba Kanda, en hun echtgenotes, aldus het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring van de Amerikaanse ambassade in Kinshasa.

Ook Augustin Ngumbi Amuri, directeur en coördinator van de Congolese autoriteit voor toezicht op de handel in dieren en planten die door het CITES-verdrag beschermd worden, heeft een inreisverbod voor de Verenigde Staten gekregen.

Misbruik

“Als functionarissen voor de bescherming van in het wild levende dieren hebben ze hun officiële functies misbruikt door betrokken te raken bij de handel in chimpansees, gorilla’s, okapi’s en andere beschermde in het wild levende dieren vanuit de DRC, voornamelijk naar de Volksrepubliek China, in ruil voor steekpenningen”, zei de Amerikaanse diplomatieke woordvoerder Matthew Miller in de verklaring.

“Hun corrupte transnationale criminele acties hebben de rechtsstaat en de transparantie van de overheid in DRC ondermijnd, evenals de langdurige inspanningen om wilde dieren te beschermen”, luidde het voorts.

Volgens de VS tonen de sancties aan dat ze “achter degenen in de DRC staan die zich inzetten om de handel in wilde dieren tegen te gaan en ervoor pleiten dat corrupte ambtenaren en transnationale criminelen ter verantwoording worden geroepen”.