Trainer Xavi en Raphinha twee wedstrijden geschorst bij Barcelona

Xavi moest op de openingsspeeldag van La Liga tijdens het 0-0 gelijkspel in en tegen Getafe na 70 minuten de tribunes opzoeken nadat hij de trainerszone verlaten had om een scheidsrechterlijke beslissing hevig aan te vechten bij de vierde official, aldus het tuchtorgaan van de bond. In zijn rapport gaf de Spaanse scheidsrechter Cesar Soto Grado aan dat hij Xavi van tevoren al had gewaarschuwd, voegde het tuchtorgaan eraan toe. De Catalaanse coach had ook kritiek op de scheidsrechter op de persconferentie na de wedstrijd.

Barcelona-winger Raphinha werd ook voor twee wedstrijden geschorst nadat hij in de eerste helft van de wedstrijd een rode kaart kreeg voor een elleboogstoot. Xavi en Raphinha missen de eerste thuiswedstrijd tegen Cadiz van komende zondag en de uitmatch tegen Villarreal op 27 augustus.

De Spaanse landskampioen bleef in een vervelende wedstrijd op een doelpuntloos gelijkspel steken bij Getafe. Ook bij de thuisploeg werd aanvaller Jaime Mata met een tweede gele kaart van het veld gestuurd, waardoor beide ploegen het duel met tien man beëindigden.