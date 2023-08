Ploegbaas haalt keihard uit naar peperdure Chris Froome: “In het verleden behaalde resultaten tellen niet meer”

Froome won in zijn carrière vier keer de Tour, twee keer de Vuelta en één keer de Giro. De Brit is dus niets minder dan een wielericoon. Maar Froome kwam in 2019 bijzonder zwaar ten val in de Dauphiné en is sindsdien nooit meer de oude geweest, ondanks zijn riante salaris van ruim 5 miljoen euro per jaar. Tot grote spijt van Adams.

“Ik weet dat we als bejaardentehuis worden gezien en het is prima dat die kritiek er is. Toen we in 2020 naar de WorldTour gingen, was onze selectie niet goed genoeg. Toen we renners gingen halen, hadden we nog niet de scouting en talentbegeleiding die je nodig hebt om jonge talenten als Bernal en Pogacar te halen. We gingen daarom voor veteranen die succes hadden gehad en Froome was het beste voorbeeld van die strategie. Niet in alle gevallen heeft dat gewerkt”, aldus de CEO van Israel - Premier Tech, de ploeg van Dylan Teuns, Ben Hermans en Tom Van Asbroeck, bij Cycling News.

© Getty Images

“We hebben Froome niet aangetrokken als PR-instrument. Hij wordt verondersteld onze kopman te zijn in de Tour, maar was om prestatieredenen niet eens in de Tour. Ik kan dus niet zeggen dat hij waar voor zijn geld biedt. Zijn mindere prestaties hebben volgens mij niets meer te maken met zijn blessures. Chris werd gehaald omdat we een goede klassementsrenner wilden, maar in juli werd hij niet geselecteerd voor de Tour omdat hij niet presteerde in de voorbereidingskoersen. Zelfs Chris zal toegeven dat hij geen klassementsrenner meer is. Hij heeft op één mooie dag richting Alpe d’Huez (Froome werd derde in een bergetappe in 2022, red.) geen enkel resultaat gereden. Hij is de grootste grote ronderenner van zijn generatie en ik heb veel respect voor hem, maar in het verleden behaalde resultaten tellen niet meer”, aldus nog Adams.